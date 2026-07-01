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Karaman'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
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Karaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 70 DP 039 plakalı motosiklet ile O.U. yönetimindeki 59 DP 379 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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