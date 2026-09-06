Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Kuva-yı Milliye Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 34 FFY 253 plakalı otomobil ile T.D. yönetimindeki 33 ADJ 819 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü T.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı