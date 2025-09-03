Haberler

Karaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kazada hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (39) idaresindeki 70 ACC 214 plakalı motosiklet, H.Ö. yönetimindeki 70 ABT 983 plakalı FIAT marka hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ordusundan uyuşturucu yüklü gemiye baskın: 11 ölü

Trump'ın emriyle gemiye yapılan baskın kanlı bitti: 11 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi

Heyelan koskoca bir köyü yuttu, 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.