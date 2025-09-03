Karaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (39) idaresindeki 70 ACC 214 plakalı motosiklet, H.Ö. yönetimindeki 70 ABT 983 plakalı FIAT marka hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN