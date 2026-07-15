Haberler

Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da trafik ışıklarında duran hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında duran Z.T. idaresindeki 42 AIJ 906 plakalı hafif ticari araca R.K.'nin (41) kullandığı 70 ACJ 031 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın