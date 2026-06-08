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Karaman'da motosiklet denetimleri arttı

Karaman'da motosiklet denetimleri arttı
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Karaman'da havaların ısınmasıyla artan motosiklet kullanımına yönelik polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ehliyetsiz, kasksız ve sigortasız sürücülere ceza kesildi, eksik evraklı motosikletler otoparka çekildi.

Karaman'da havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları her geçen gün artan motosikletlere yönelik denetimler arttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, mevsimsel şartlara bağlı olarak motosiklet kullanımının artması üzerine trafik kazalarını azaltmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede kent merkezindeki Kirişçi Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta uygulama noktası oluşturan ekipler, motosikletleri tek tek durdurarak kontrol etti. Yapılan denetimlerde ehliyetsiz, kasksız, sigortasız ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullandığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. Evraklarında eksiklik bulunan motosikletler ise çekici ile otoparka çekildi.

Emniyet, özellikle yaz aylarında artan motosiklet trafiğinde güvenliği sağlamak ve kazaları en aza indirmek hedefiyle denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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