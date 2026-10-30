Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman’da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman’da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (47) idaresindeki 70 BG 542 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 E 2485 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Öksürük şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu

Öksürük için gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

"Evladım" dediği isimler bir veda bile edemedi
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü