Karaman'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karaman- Ereğli Karayolu'nun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği mıcırı Yeşildere TOKİ konutlarına götürdüğü öğrenilen Ş.A. idaresindeki 34 FA 8639 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN