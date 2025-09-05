Haberler

Karaman'da Maddi Hasarlı Kaza: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Karaman'da Maddi Hasarlı Kaza: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Larende Mahallesi'nde meydana gelen maddi hasarlı kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü, kaza sonrası aracını yol ortasında bırakıp olay yerinden ayrıldı. Polis, olay yerine sevk edildi ancak sürücü bulunamadı.

Karaman'da kullandığı otomobille maddi hasarlı kazaya karışan sürücü aracını yol ortasından bırakıp kaza yerinden ayrıldı.

Kaza, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ABH 266 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazaya karışan sürücü daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yolun bir şeridinin trafiğe kapanması sonrası ihbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis, sürücüyü olay yerinde bulamayınca yaptığı incelemelerin ardından aracı çekiciyle otoparka çektirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grip ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran gazeteci hayatını kaybetti

Grip şikayetiyle hastaneye başvuran gazeteci hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.