Karaman'da Taksi Refüje Çıktı: 2 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan ticari taksinin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 70 T 0087 plakalı ticari taksi, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Ağaçları devirerek durabilen takside yolcu olarak bulunan A.Y. (28) ile D.A. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı