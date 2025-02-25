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Karaman'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Trafik Kazası Yarattı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Trafik Kazası Yarattı
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Karaman'da A.S. yönetimindeki kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve iki araca çarparak durdu. Kazada kimsenin yaralanmadığı ancak araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Karaman'da kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçen kamyonet seyir halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 70 E 6820 plakalı Hyundai marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Hızını alamayan kamyonet seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol ise araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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