Karaman'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı, Aile Ölümden Döndü

Karaman'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin içindeki 3 kişilik aile ölümden döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman- Ereğli kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 48 ALV 762 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve emniyet şeride savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KARAMAN