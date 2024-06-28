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Karaman'da kökünden kırılan ağaç telefon direği kaldırıma devrildi

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Karaman'da çürüyen bir ağaç telefon direği kökünden kırılarak kaldırıma devrildi. Şans eseri kimsenin bulunmadığı olayda üzücü bir durum yaşanmadı.

Karaman'da kökünden kırılan ağaç telefon direği büyük bir gürültüyle kaldırım üzerine devrildi. Direğin devrildiği esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir üzücü olayın önüne geçti.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çürüyen ağaç telefon direği bir anda kökünden kırılarak kaldırım üzerine devrildi. Direğin devrildiği esnada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir üzücü olayın önüne geçmiş oldu. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekibi, direğin devrildiği bölgede çevre güvenliği aldı. Daha sonra gelen teknik ekip tarafından kırılan telefon direği ve kablolar sokaktan kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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