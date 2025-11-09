Haberler

Karaman'da Kavşakta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da üç aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da üç aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerindeki otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 70 FN 346 plakalı Hyundai kamyonet ve M.G. yönetimindeki 06 BA 9713 Mercedes marka otomobil ile N.U.'nun kullandığı 33 UA 101 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 06 BA 9713 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı kavşakta polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaralı D.G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
