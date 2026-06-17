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Karaman'da 3'üncü kattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

Karaman'da 3'üncü kattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
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Karaman'da bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki kalıp ustası Duran U., bastığı tahtanın kırılması sonucu 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren ustanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Karaman'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından yere düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, Abbas Mahallesi 342. Sokak'ta yapımı devam eden apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan kalıp ustası Duran U. (60), bastığı tahtanın kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duran U., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kalıp ustasının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi iş kazasının yaşandığı inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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