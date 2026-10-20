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Karaman'da kaçan at otomobile arkadan çarptı, bagajda maddi hasar oluştu

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Karaman'da kaçan at otomobile arkadan çarptı, bagajda maddi hasar oluştu
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Karaman'da Sakabaşı Mahallesi'nde bağlı yerden kaçan at, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Otomobilin bagajında küçük çaplı maddi hasar oluştu; yere düşen at bir vatandaş tarafından yakalanıp bağlandı, polis incelemesinin ardından taraflar anlaştı.

Karaman'da bağlı bulunduğu yerden kaçarak yola çıkan at, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Atın otomobile çarptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.'ye ait olduğu öğrenilen at, bağlı bulunduğu yerden kurtularak kaçmaya başladı. Daha sonra bulvara çıkan at, seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagaj kısmında küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yere düşen at ise oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından ipinden yakalanarak bahçe duvarının demir korkuluğuna bağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. Atın sahibi ile otomobil sürücüsünün anlaşması üzerine taraflar olay yerinden ayrıldı. Atın otomobile çarptığı anlarsa kameraya yansıdı. Görüntülerde; atın bulvar üzerinde koşarken otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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