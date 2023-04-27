Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Karaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Karaman'da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Karaman'da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ağaçyurdu köyünde bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptıkları yönünde ihbar gelmesi üzerine jandarma timleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada jandarma ekipleri, F.K. (30), A.E. (35) ve M.Y. (31) isimli şahısları yüzeysel arama yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarma, tarihi eser bulmada kullanılan 3 adet dedektör ile kazmalara el koyarken, yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Karaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title