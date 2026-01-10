Haberler

Karaman'da kaçak sigara ile 420 adet fosil ele geçirildi: 12 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarmanın yaptığı denetimlerde kaçak sigara ve 420 adet fosil ele geçirilirken, aranan 12 kişi tutuklandı. Uygulamalarda 18 bin 629 kişi sorgulandı ve 59 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 2-10 Ocak tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 18 bin 629 kişi sorgulanırken, 59'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 59 kişiden 12'si tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 22.7 gram yaş halde skunk bitkisi, 10 adet tarihi obje, 2 adet dedektör, 420 adet fosil, 17 kilogram tütün, 119 paket bandrolsüz sigara, 560 adet dolu makaron, 100 bin 800 adet boş makaron, 2 adet manuel makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

