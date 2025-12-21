Karaman'da aranan 11 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda aranan 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 12-20 Aralık tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 452 kişi sorgulanırken, 39'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 39 kişiden 11'i tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 2 gram esrar,152 gram kubar esrar,13 adet sentetik hap,180 paket bandrolsüz sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet bıçak, 8 adet dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN