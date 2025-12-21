Karaman'da aranan 11 kişi tutuklandı
Karaman'da jandarma, gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 11 kişiyi tutukladı. 12-20 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 39 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Denetimlerde birçok yasadışı malzeme de ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 12-20 Aralık tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 452 kişi sorgulanırken, 39'unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 39 kişiden 11'i tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 2 gram esrar,152 gram kubar esrar,13 adet sentetik hap,180 paket bandrolsüz sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet bıçak, 8 adet dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN