Karaman'da tarihi eserler ele geçirildi: 6 tutuklama

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda tarihi eserler ele geçirilirken, aranan 6 kişi tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 26 Haziran-04 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 18 bin 562 şahıs ile 5 bin 917 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve aramalarda ise, kenevir bitkisi, 27 adet sikke, 26 adet obje, 1 adet hayvan fosili, 1 adet dedektör, 1 adet elmas test cihazı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı