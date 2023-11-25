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Karaman'da işyerine silahlı saldırı: 1 şüpheli tutuklandı

Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden biri tutuklandı.