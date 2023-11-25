Karaman'da işyerine silahlı saldırı: 1 şüpheli tutuklandı
Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kuryeyi yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Kasım'da Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'nde yaşanan olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis olay yerindeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Y.B. ve M.G. olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. tutuklanırken, M.G. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.