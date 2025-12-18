Haberler

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri park halindeki başka bir otomobile, diğeri ise kaldırımdaki direğe çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 563. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 70 ACT 508 plakalı BMW marka otomobil ile M.G. yönetimindeki 38 FM 277 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.G. yönetimindeki otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Savrulan A.D. idaresindeki otomobilse kaldırımdaki direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title