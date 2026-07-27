Karaman'da SUV kazası: 1 yaralı

Karaman'da iki SUV aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi 834 Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 70 ABY 389 plakalı Kia marka araçla E.C. yönetimindeki 33 BAG 660 plakalı Peugeot marka araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 33 BAG 660 plakalı araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücülerinden E.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı