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Karaman'da halat kopunca yaklaşık 5 ton elma kasası yola devrildi, yol kapandı

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Karaman'da halat kopunca yaklaşık 5 ton elma kasası yola devrildi, yol kapandı
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Karaman'da elma yüklü kamyonetin kasasındaki halatın kopması sonucu yaklaşık 5 ton elma yola saçıldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı; elmaların toplanıp kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karaman'da kamyonetin kasasındaki tonlarca elma halatın kopması sonucu yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, elmaların toplanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 70 EA 374 plakalı elma yüklü kamyonette bulunan yaklaşık 5 ton elma kasası, halatının kopması sonucu yola devrildi. Kasaların devrilmesiyle tonlarca elma yola saçılırken, elmaların bir kısmı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavşakta güvenlik önlemi alarak bir süreliğine yolu trafiğe kapattı. Yola saçılan elmaların toplanması ve kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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