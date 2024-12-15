Karaman'da Forklift Kazası: İşçi Yaralandı

Karaman'da geri manevra yapan forklift, dengesini kaybederek düşen işçinin ayağını ezdi.

Olay, sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi Mara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.K. (43) isimli işçi, forklift çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada geri manevra yapan forklift, işçinin ayağını ezdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN