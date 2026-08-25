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Karaman'da U Dönüşü Kazası: 6 Yaralı, Bir Sürücünün Ayağı Koptu

Karaman'da U Dönüşü Kazası: 6 Yaralı, Bir Sürücünün Ayağı Koptu
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Karaman Ereğli kara yolunda U dönüşü yapan otomobile arkadan çarpan araç, 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı kazaya neden oldu. Sürücülerden birinin ayağı diz kapağından koptu, bir kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Karaman'da U dönüşü yapan otomobile arkadan gelen aracın çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, sürücülerden birinin ayağı koptu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karaman Ereğli kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapmakta olan Salih Ö.'nün (64) kullandığı 70 FF 754 plakalı Lada marka otomobile arkadan gelmekte olan Ahmet P. (41) idaresindeki 70 AP 455 plakalı Honda marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 70 FF 754 plakalı otomobil adeta demir yığınına dönerken, diğer araçta trafik levhalarını devirerek refüje ters döndü. Kazada sürücü Salih Ö.'nün sol ayağı diz kapağından koparken, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Aysan P. (39), E.P. (18), E.P. (15) ve A.P. (4), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan ayağı kopan sürücü Salih Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeridi trafiğe kapatılan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yenide ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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