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Karaman'da evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kadının otopsisi yapılacak

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Karaman'da evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kadının otopsisi yapılacak
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Karaman'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen kadının kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

Karaman'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Alişahane Mahallesi 172. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Sultan Şimşek'ten (86) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, yaptıkları kontrolde Sultan Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerin ardından Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şimşek'in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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