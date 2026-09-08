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Karaman’da evin bahçesinde tüfek bulundu

Karaman’da evin bahçesinde tüfek bulundu
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Karaman’da bir evin bahçesindeki temel yanında pompalı tüfek bulundu.

Karaman'da bir evin bahçesindeki temel yanında pompalı tüfek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüfeği muhafaza altına aldı.

Olay, Çeltek Mahallesi 183. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir evin bahçesinde bulunan temel yanında vatandaşlar tarafından tüfek fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri tüfek ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tüfek, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, tüfeği bahçeye bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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