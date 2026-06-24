Karaman'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 70 BC 310 plakalı otomobil ile H.T.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı