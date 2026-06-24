Haberler

Karaman'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin kadın sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 70 BC 310 plakalı otomobil ile H.T.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız