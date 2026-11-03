Karaman’da devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Karaman'da devrilen forkliftin altında kalan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Morcalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Dilercan'ın (29) kullandığı forklift, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Forkliftin altında kalan sürücüyü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dilercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dilercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı