Karaman'da ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (47) idaresindeki 46 ADG 042 plakalı ciple E.K. (40) yönetimindeki 70 ABT 029 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı