Karaman'da ciple çarpışan motosikletli yaralandı

Karaman'da meydana gelen kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 662. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki DA-AD 1956 yabancı plakalı cip ile H.B.C. yönetimindeki 70 DP 994 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı