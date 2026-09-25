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Karaman'da cip, elektrikli bisiklete çarptı; 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

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Karaman'da cip, elektrikli bisiklete çarptı; 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
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Karaman'da Çeltek Mahallesi'ndeki Jandarma Kavşağı'nda saat 08.30 sıralarında dönüş yapan elektrikli bisiklete cip çarptı. Çarpışmada 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman'da kavşakta dönüş yapan elektrikli bisiklete cipin çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapan K.A. (15) idaresindeki elektrikli bisiklete, Özden Ö. yönetimindeki 70 AAG 950 plakalı cip çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet yaklaşık 20 metre savrulurken, sürücü K.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cip sürücüsü Özden Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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