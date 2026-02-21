Haberler

Karaman'da çatıdan düşen şahıs yaralandı

Güncelleme:
Karaman'da bir şahıs, müstakil evin müştemilat kısmının çatısına çıktıktan sonra dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çıktığı müştemilatın çatısından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 1908. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesindeki müştemilatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin müştemilat kısmının çatısına çıkan Zeki B. (59), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Zeki B.'nin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi, şahsın düştüğü müştemilat çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
