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Kasasındaki atık malzemeler tutuşan kamyonet yanarak demir yığınına döndü

Kasasındaki atık malzemeler tutuşan kamyonet yanarak demir yığınına döndü
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Karaman'da seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve eşi son anda kurtuldu.

Karaman'da taşıdığı atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Urgan Mahallesi yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. idaresindeki 34 MYJ 580 plakalı kamyonet seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle kasasındaki atık malzemeler tutuşarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ile yanında bulunan eşi, aracı yol kenarına çekerek kendilerini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kamyoneti saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kasasında atık malzemeler bulunan kamyonet, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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