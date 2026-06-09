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Karaman'da aranan 15 kişi tutuklandı

Karaman'da aranan 15 kişi tutuklandı
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Karaman'da 01-07 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve faturasız ürün ele geçirildi.

Karaman'da polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 kişi tutuklanırken, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve faturasız ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01-07 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 bin 387 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, şahıslardan 15'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 37 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 25 sürücüye ve alkollü araç kullanan 11 sürücüye yasal işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 98 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün belgesine el konuldu.

Yapılan denetimlerde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici-delici alet, 295 adet tabanca ve tüfek fişeği, 126 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 1 adet aseton ile 153 kutu faturasız cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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