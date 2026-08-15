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Karaman'da jandarma denetimlerinde 41 aranan şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı

Karaman'da jandarma denetimlerinde 41 aranan şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde 14 bin 446 şahıs ve 4 bin 544 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalanırken, 6'sı tutuklandı. Denetimlerde ayrıca sentetik ecza hap, kenevir bitkisi, kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Karaman'da jandarma tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 07-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda 14 bin 446 şahıs ile 4 bin 544 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 41 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler esnasında sentetik ecza hap, 11 kök kenevir bitkisi, 20 bin adet kaçak sigara, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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