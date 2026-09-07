Karaman'da Denetimlerde 13 Tutuklama

Karaman'da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde yakalanan 13 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 31 Ağustos - 06 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Yapılan uygulamalarda 3 bin 103 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimler neticesinde çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik ekiplerince yürütülen denetimlerde ise ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlenen 92 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 50 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 23 sürücüye cezai işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 184 araç trafikten men edilirken, 39 sürücünün belgesine el konuldu.

Yapılan denetimlerde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kesici/delici alet, 53 gram bonzai, 8 gram bonzai hammaddesi, 180 içimlik emdirilmiş bonzai maddesi, bin 228 gram esrar maddesi, 86 adet sentetik ecza maddesi, 150 mililitre uyuşturucu madde seyrelticisi, 1 adet dövme makinesi, 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet tütün kıyma makinesi, 13 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 600 adet boş makaron ve 2 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı