Karaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Karaman'da akrabalar arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada darbedilen 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde akraba iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen Selahattin Aydın (64) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.