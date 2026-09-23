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Karaman'da açılan otomobil kapısına çarpan motosiklet devrilince 2 kişi yaralandı

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Karaman'da açılan otomobil kapısına çarpan motosiklet devrilince 2 kişi yaralandı
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Karaman'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. park ettiği otomobilinden inmek için kapısını açtığı sırada, bulvar üzerinde seyir halinde olan 70 ABU 986 plakalı motosiklet kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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