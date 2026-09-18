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Karaman’da 4. kattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

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Karaman’da 4. kattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
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Karaman’da yapımı devam eden inşaatın 4. katından düşen 41 yaşındaki kalıp ustası ağır yaralandı.

Karaman'da yapımı devam eden inşaatın 4. katından düşen 41 yaşındaki kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, Çeltek Mahallesi 519. Sokak üzerinde yapımı devam eden 4 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın son katında kalıp ustası olarak çalışan Cemil İ. (41), biranda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemil İ., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de inşaat alanında inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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