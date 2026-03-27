Karaman'da genç kadın kaldığı apart dairede ölü bulundu

Karaman'da üç gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Nermin Duruk, yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu. Sağlık ekipleri yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karaman'da kendisinden üç gündür haber alınamayan 31 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı apart dairede ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1550. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Nermin Duruk'tan (31) üç gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde daireye giren ekipler, Duruk'u yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Duruk'un cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yaralanmasına rastlanmayan Nermin Duruk'un şeker hastası olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
