Karaman'da modifiyeli motosikletlere 344 bin lira ceza kesildi

Karaman'da mevzuata aykırı değişikliklerin yapıldığı belirlenen üç motosiklete toplam 344 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde durdurulan üç motosiklette mevzuata aykırı teknik değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Modifiyeli motosiklet sürücülerine abartı egzoz kullanılması, araç plakasının okunmasını engelleyecek şekilde kapatılması ve araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapılması gibi ihlallerden toplam 344 bin lira idari para cezası uygulanırken araçlar çekiciyle otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, motosikletler üzerinde denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği kaydetti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı