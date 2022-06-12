Çöpten yemek yiyip vatandaştan para alan dilencileri zabıta yakaladı - Haberler

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Çöpten yemek yiyip vatandaştan para alan dilencileri zabıta yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaköy'de çöpten ekmek toplayıp yiyormuş gibi yapan dilenciler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan o anlar bölgede bulunan vatandaşların kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Karaköy ilçesinde, dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu. Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Duygu sömürüsü yapan dilencilerin vatandaşlardan para aldıkları o anlar kameraya yansıdı. Aynı dilencilerin daha öncede bu yöntemle dilendikleri ve zabıta ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaköy Zabıta 3. Sayfa Güncel Haberler

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