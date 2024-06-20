Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı

İstanbul Karaköy'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine saldırdı. Tekme ve tokatların hedefi olan adam hiçbir şekilde karşılık vermezken kadının elinden kurtulmak için ne yaptıysa başarılı olamadı.

ALDATAN SEVGİLİSİNİN ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTI

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

"SANKİ BAŞKA KADIN YOK"

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir başka sokağa girip gözden kayboldu. Kavga sırasında bir vatandaş, "Sanki başka kadın yok, bu ne ya" diyerek tepki gösterdi.