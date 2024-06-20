Üye Girişi
Haberler

Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine saldırıp üstünü paramparça etti. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, "Sanki başka kadın yok, bu ne ya" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Karaköy'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine saldırdı. Tekme ve tokatların hedefi olan adam hiçbir şekilde karşılık vermezken kadının elinden kurtulmak için ne yaptıysa başarılı olamadı.

ALDATAN SEVGİLİSİNİN ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTI

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

"SANKİ BAŞKA KADIN YOK"

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir başka sokağa girip gözden kayboldu. Kavga sırasında bir vatandaş, "Sanki başka kadın yok, bu ne ya" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Karaköy Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

 Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

 Taksi parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem

Taksi parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem

 Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere 'Sen insan değilsin' diyerek tepki gösterdi

Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
500

Yorumlar (1)

Murat Çetin:

Adamın bir özelliği çok iyi ki kadın kaybetmek istemiyor

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title