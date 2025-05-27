Karakınar'da Boya Ustası Kepçeden Düşerek Hayatını Kaybetti

Karakınar'da Boya Ustası Kepçeden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde boya ustası Kamber Dakım, kepçeden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan traktör sürücüsü tutuklandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde merdivenden düşerek öldüğü belirtilen boya ustasının kepçeden düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs Pazartesi günü ilçeye bağlı Kesmez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki boya ustası Kamber Dakım'ın, H.Ü.'ye ait evin dış cephesini boyadığı sırada merdivenden düşerek ağır yaralandığı ihbarı üzerine olay yetine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamber Dakım, kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesine hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada boya ustası Kamber Dakım'ın, R.Ü. idaresindeki traktöre bağlı kepçe üzerinde boya yaptığı sırada kepçeden düştüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri traktör sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücü R.Ü. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. R.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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