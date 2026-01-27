Haberler

Tekirdağ Malkara'da barajda balık ölümleri tedirgin etti

Tekirdağ Malkara'da barajda balık ölümleri tedirgin etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'nda çok sayıda balığın ölmesi, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'nda çok sayıda balığın ölerek su yüzeyine çıkması vatandaşları endişelendirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yer alan Karaidemir Barajı'nda yaşanan balık ölümleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Baraj çevresinde bulunan vatandaşlar, suyun yüzeyinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark ederek o anları kayda aldı. Görüntülerde, balıkların geniş bir alana yayıldığı ve su yüzeyinde hareketsiz şekilde durduğu görüldü.

Vatandaşlar, barajda yaşanan bu durumun nedeninin araştırılmasını isterken, olası çevresel kirlilik ya da oksijen yetersizliği ihtimali üzerinde duruldu. Yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi