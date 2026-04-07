Haberler

'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 28 şüpheli gözaltında

'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 28 şüpheli gözaltında Haber Videosunu İzle
'Karagümrük çetesi'ne operasyon: 28 şüpheli gözaltında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Karagümrük çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. 

4 İLDE OPERASYON, 28 GÖZALTI

Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Cezaevini iş ofisi olarak nasıl kullanır mahkumlar akıl mantık almıyor ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha

İmamoğlu'na duruşmadaki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma daha
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı