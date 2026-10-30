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Karadeniz Ereğli'nin yeni Emniyet Müdürü Dalkılıç ilk mesaisinde basınla tanıştı

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Karadeniz Ereğli'nin yeni Emniyet Müdürü Dalkılıç ilk mesaisinde basınla tanıştı
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Karadeniz Ereğli'de göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, ilk mesaisinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Dalkılıç, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, ilk mesaisinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Karadeniz Ereğli Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan gazete sahipleri, gazeteciler ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Toplantıya emniyet müdürlüğünün birim amirleri de katılarak yeni yönetimin basınla olan diyalogunu güçlendirmeyi amaçladı.

İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, basın mensuplarıyla tanışarak görüş alışverişinde bulundu. Karadeniz Ereğli'nin genel durumu ve yeni dönemdeki güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dalkılıç, gazetecilerin talep ve düşüncelerini dinledi.

Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'nin güzel bir ilçe olduğunu belirterek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet teşkilatı olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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