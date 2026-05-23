Virajı alamayan kamyonet devrildi, sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, vatandaşlar virajda önlem alınmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcapınar Köyü mevkiinde, M.G. idaresindeki 34 FUL 795 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşlar, bölgede bulunan virajın özellikle yağışlı havalarda tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
