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Karadeniz Ereğli'de inşaatta vinç operatörü akıma kapılarak yaralandı

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Karadeniz Ereğli'de inşaatta vinç operatörü akıma kapılarak yaralandı
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Karadeniz Ereğli'de Kepez Camisi altında yapımı süren inşaatta vinç operatörü, elektrik kablolarına temas edince akıma kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan vinç operatörünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Kepez Camisi'nin alt kısmında yapımı devam eden inşaatta meydana gelen iş kazasında vinç operatörü elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Kepez Mahallesi Dağevleri mevkiinde, Kepez Camisi'nin alt kısmında yapımı süren inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmalarında görev yapan vinç operatörü A.D., çalışma sırasında elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İşçinin elektrik akımına kapıldığını gören çalışma arkadaşları, hemen elektriği keserek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.D. tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Elektrik akımına bağlı olarak vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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